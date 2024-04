Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Wertsachen aus Auto entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Nach Unfall weitergefahren

Eine 31-jährige Opel-Fahrerin bog am Montag von der Karlstraße in den Karlsplatz ab und geriet dabei zu weit nach links. Sie streifte mit ihrem Auto ein dort stehendes Fahrzeug und fuhr nach dem Vorfall weiter. Der geschädigte Autofahrer wendete und fuhr dem flüchtenden Auto hinterher. In der Ludwigsstraße konnte er die Autofahrerin anhalten und sie auf den Vorfall aufmerksam machen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht einleitete.

Schwäbisch Hall: Wertgegenstände aus Auto entwendet

Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag (15.04.2024) in einen in der Straße Brunnenwiesen parkenden Pkw Mercedes widerrechtlich ein und entwendeten daraus aufgefundenes Bargeld sowie ein EC-Karte. Durch die widerrechtliche Verwendung dieser Karte entstand dem Eigentümer mutmaßlich weiterer Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet nun zur Klärung der Tat unter Tel. 0791/4000 um Zeugenhinweise.

