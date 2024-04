Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von Unbekannten angegriffen - Unfallflucht - Wohnungseinbrüche - Brände - Nötigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Von Unbekannten angegriffen

Zwei 17 und 13-Jährige sollen am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf einem Schotterparkplatz im Bereich eines Festsaales in der Bahnhofstraße von mehreren unbekannten, offenbar maskierten Männern angegriffen worden sein. Die Unbekannten sollen den 13-jährigen Jungen auf ein Fahrzeug geschubst und mit einem Fahrradhelm auf seinen 17-jährigen Begleiter eingeschlagen haben. Dieser ging dabei wohl zu Boden. Auch danach sollen die Unbekannten mehrfach auf den am Boden liegenden Jugendlichen eingetreten haben und letztendlich seine Bauchtasche inklusive Geldbörse entwendet haben. Als der 17-Jährige aufstehen wollte, wurde er - eigenen Angaben zufolge - von einem der Angreifer mit einem Messer bedroht, ehe die Unbekannten in Richtung Bahnhof flüchteten. Die beiden Jugendlichen erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifern blieb erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Abtsgmünd: Kradfahrer übersehen

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag ereignete. Gegen 13 Uhr bog ein 94-Jähriger mit seinem VW Golf von der B 19 auf Höhe einer Gaststätte nach links in Richtung Abtsgmünd ab. Dabei übersah er einen 54 Jahre alten Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 54-jährige Biker auf die Straße. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Mountainbiker bei Unfall schwer verletzt

Mit seinem Mountainbike befuhr ein 54-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr die Skipiste im Bereich des Skiliftes. Hierbei stürzte er, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.

Oberkochen: Hecke in Brand gesetzt

Mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in die Dreißentalstraße aus, nachdem dort ein 36-Jährige beim Abbrennen von Unkraut eine Thujahecke in Brand gesetzt hatte. Durch den Brand wurde auch ein Verkehrsschild beschädigt.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 10 Uhr und 12.50 Uhr einen BMW, der in dieser Zeit im Parkhaus Reichstädter Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: 57-Jährige schwer verletzt

Mit ihrem Kutschengespann wollte eine 57-Jährige am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr in einen Pferdetransportanhänger reiten, der in der Kugeltalstraße abgestellt war. Ihr Pferd scherte dabei jedoch nach rechts aus, wodurch die Kutsche umkippte und die 57-Jährige auf die Erde stürzte. Die Frau zog sich hierbei eine schwere Verletzung zu. Das Pferd lenkte das Kutschengespannt anschließend zwischen zwei Fahrzeuge, wo es letztlich stecken blieb. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor.

Bopfingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Sonntagabend, 18 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher über eine Nebeneingangstür in ein Gebäude in Hohenberg ein. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Schränke und Kartons. In einem angrenzenden Stallgebäude wurde ein 20-Liter Kanister mit Benzin-Ölgemisch entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Rosenberg: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 26-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 17:50 Uhr die K3234 in Fahrtrichtung Hohenberg. In einer langen Rechtskurve kam sie mit ihrem Krad ins Schlingern und rutschte letztendlich auf der Gegenfahrbahn in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Mitsubishi. Hierbei wurde die Bikerin schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die drei Insassen im Mitsubishi blieben unverletzt.

Ellwangen: Brennende Matratzen

Die Feuerwehr Ellwangen musste am Samstag um 0:40 Uhr in die LEA in die Georg-Elser-Straße ausrücken, nachdem dort in einer Unterkunft die Rauchmelder auslösten, da zwei Matratzen auf bislang unbekannte Weise in Brand geraten sind. Der entstandene Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Das gesamte Gebäude musste zunächst evakuiert werden. Letztendlich ist das 3. Stockwerk des Gebäudes derzeit nicht mehr bewohnbar. Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht werden. Bereits um 16.30 Uhr am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr Ellwangen in die LEA ausrücken, nachdem bereits zu diesem Zeitpunkt eine Matratze entzündet wurde. Bei dem ersten Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Beide Male wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Spraitbach: Akku entzündet sich

Ein Lithium-Ionen-Akku welcher über Nacht geladen werden sollte, sorgte für einen Feuerwehreinsatz am Montagmorgen gegen 3 Uhr. Nachdem ein Rauchmelder in einem Gebäude in der Susastraße auslöste, rückte die Feuerwehr mit 12 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften an. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der besagte Akku aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing, welches sehr schnell gelöscht werden konnte. Dadurch entstand minimaler Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Göggingen: Fahrradfahrer stürzt

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 80-jähriger Radfahrer die Schönhardter Straße. Ihm kam ein unbekannter Autofahrer teilweise auf seiner Fahrspur entgegen, weswegen der Radfahrer ausweichen musste. Hierbei stürzte der Radler und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise auf den unbekannten PKW-Lenker nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Lorch: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Kellerbergstraße eingebrochen, indem zuvor ein Fenster zu einem Büroraum eingeschlagen wurde. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass in ein unbewohntes Nachbargebäude ebenfalls eingebrochen wurde. Auch in diesem Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Gschwend: Verkaufsautomaten angezündet

Am Samstagmorgen gegen 9:30 Uhr wurde festgestellt, dass beim Erlebnispfad beim sogenannten "Hasenhofweg" der dortige Verkaufsautomat für die Holzmurmeln der Waldmurmelbahn angezündet wurde. Dieser brannte komplett aus. Durch das Feuer wurde auch der dahinterstehende Baum erheblich beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562 entgegen.

Westhausen: Nötigung auf der Autobahn

Am Samstag gegen 14 Uhr befuhren ein 66-jähriger Lenker eines grauen Ford und ein 23-jähriger Fahrer eines weißen BMW M4 mit auffällig großem Heckspoiler die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen kam es zu mehrfachen Überholmanövern und Provokationen. Das Polizeipräsidium Aalen sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Kirchberg unter der Rufnummer 07904/94260 zu melden.

Ellwangen: Mercedes-Benz brennt aus

Am Freitag gegen 13 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen der Rastanlage Ellwanger Berge und der ASS Ellwangen vernahm der Autofahrer plötzlich einen lauten Knall aus dem Motorraum. Gleichzeitig leuchtete eine Warnmeldung am Armaturenbrett auf. Hierauf hielt der 44-Jährige auf dem Standstreifen an, stieg aus dem Fahrzeug aus und stellte Rauchentwicklung und kurz darauf Flammen im Bereich des Motorraumes fest. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Ellwangen, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort kamen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell