Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Diebstahl udn viele Motorradunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag entwendete ein Dieb aus einem unverschlossenen Ford eine schwarze Tasche von Nike sowie Bargeld und eine Bankkarte. Der Pkw war in der Burleswagener Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Mainhardt: Kawasaki-Fahrer gesucht

Sonntagmittag ereignete sich ein Unfall zwischen einem Jugendlichen und einem Motorradfahrer, zu welchem Zeugen gesucht werden. Der 14 Jahre alte Radfahrer war auf der K2670 aus Richtung Ziegelbronn kommend in einer Gruppe mehrerer Kinder unterwegs und wollte gegen 13 Uhr die B14 überqueren. Hierbei übersah er einen aus Richtung Michelfeld heranfahrenden Motorradfahrer, der mit einer grünen Kawasaki unterwegs war. Es kam zum leichten Kontakt, wobei das Motorrad leicht beschädigt wurde. Der Fahrer begutachtete kurz die Beschädigung setzte dann aber seine Fahrt fort. Mögliche Zeugen des Unfalls aber auch der Kawasaki-Fahrer selbst werden gebeten, sich unter Telefon 0791/4000 bei Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Schwäbisch Hall-Gailenkirchen: Brennender Gasgrill

Am Sonntagabend geriet wohl aufgrund eines Defekt ein Gasgrill auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Straße Reutäcker in Brand. Nachbarn stellten das Feuer fest, setzten Gartenschläuche ein und verständigten die Feuerwehr. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte somit verhindert werden. In der Wohnung schliefen zwei Bewohner, die erst durch das Einschreiten der Feuerwehr auf das Feuer aufmerksam wurden. Diese war mit rund 23 Kräften im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Motorradunfälle

Am vergangenen Wochenende ereignete sich im Landkreis Schwäbisch Hall zahlreiche Motorradunfälle. Die meisten waren selbst verschuldet. Einige Fahrer waren zu schnell.

Rosengarten: Am Samstag stürzte gegen 16 Uhr ein 43 Jahre alter Kawasaki-Fahrer, der auf der L1054 zwischen Rosengarten und Oberrot unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Yamaha-Fahrerin, die hinter ihm fuhr. Beide wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Rosengarten: Ein 23-Jähriger war am Samstag gegen 17 Uhr mit seiner KTM zu schnell unterwegs, als er die K2596 zwischen Wilhelmsglück und Hirschfelden befuhr. Er kam deswegen nach rechts von der Fahrbahn ab und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

Frankenhardt: Schwer verletzt wurde ein 27 Jahre alter KTM-Fahrer, der am Samstag auf der K2665 zu schnell unterwegs war. Er befuhr gegen 16.15 Uhr die Strecke zwischen Steinehaig in Richtung Kleinaltdorf, wo er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. 1000 Euro sind auch hier die Schadensbilanz.

Oberrot: Eine 62 Jahre alte Honda-Fahrerin bog am Samstag gegen 14.15 Uhr in der Hohenhardtsweiler Straße ab und kam dabei zu Sturz. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Honda entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Schwäbisch Hall: Am Sonntag stürzte gegen 16.45 Uhr ein 84 Jahre alter Piaggio-Fahrer im Kreisverkehr L2218/K2573 an der Ostumfahrung alleinbeteiligt. Er verletzte sich zumindest leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad entstand rund 1000 Euro Schaden.

Ilshofen: Schwere Verletzungen zog sich ein 59 Jahre alter Yamaha-Fahrer zu. Er befuhr am Sonntag gegen 13.50 Uhr die K2265 zwischen Kleinaltdorf und Jagstrot. In einer Linkskurve geriet sein Gefährt ins Schlingern, woraufhin der Fahrer nach rechts von der Straße abkam. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell