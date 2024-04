POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schorndorf: Vorfahrt missachtet Am Samstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Mittlere Uferstraße in Richtung zur Waiblinger Straße mit seinem PKW Ford. An der Einmündung zur Waiblinger Straße bog er nach links in Richtung Winterbach ab und missachtete dabei den Vorrang des aus dem Grafenbergweg kommenden PKW Nissan, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kollision ...

