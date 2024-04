Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall - Stand: 13.04.2024, 09:15 Uhr - 1 Unfallflucht, 1 Diebstahl, 1 betrunken gefahren

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert gefahren

Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, meldeten besorgte Bürger dem Polizeirevier Schwäbisch Hall, dass auf einem Supermarktparkplatz in der Salinenstraße ein Mann in seinem Auto sitzt und sich bereits übergeben hat. Eine Streife der Verkehrspolizei machte sich daraufhin auf den Weg zum Parkplatz, als weitere Bürger meldeten, dass der Mann nun mit seinem Auto losgefahren und am anderen Ende des Parkplatzes wieder angehalten habe. Kurz darauf konnte der 55-jähirge Mann in seinem BMW, über das Lenkrad gebeugt, angetroffen werden. Da er nur sehr langsam auf Ansprache reagierte und auch zugab, dass ihm vom Alkoholgenuss übel sei, führten die Beamten vor Ort einen Test durch. Dieser bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung des Mannes. In der Folge musste er mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Crailsheim: Beim Driften andere Autos beschädigt

Am Freitag, gegen 19:35 Uhr, driftete ein 19-jähriger mit einem Jaguar auf dem, mit Schotter ausgelegten, Parkplatz des Volksfestplatzes. Hierbei beschädigte er drei andere, dort geparkte Fahrzeuge. Der, durch das Driften auffliegende Schotter verursachte Lackschäden an den anderen Fahrzeugen in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der junge Mann anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Schwäbisch Hall: Pedelec gestohlen

Am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 19:40 Uhr und 21:30 Uhr, entwendeten dreiste Diebe von dem Fahrradabstellplatz der Sporthalle in der Schenkenseestraße ein hochwertiges Pedelec Mountainbike der Marke Cube in dunkelrot. Das Pedelec war mittels eines Faltschlosses gesichert. Die Diebe konnten sich unerkannt von dannen machen. Der Wert des Pedelecs beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

