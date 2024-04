Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 13.04.2024, 09:15 Uhr - 1 Unfallflucht, 2mal betrunken gefahren

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrerin angefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag, gegen 13:55 Uhr, wollte eine 30jährige Radfahrerin über den Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Kreuzung Brühlstraße / Eberhardstraße fahren. Gleichzeit wurde dieser von einem blauen Kleinwagen befahren. Die Fahrerin hielt sich hierbei jedoch nicht, an die dort empfohlene Fahrtrichtung und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Diese wurde hierbei verletzt und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Kleinwagens entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der blaue Kleinwagen war mit insgesamt drei weiblichen Personen besetzt. Die Polizei Fellbach (Tel. 0711/57720) sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Schorndorf: Zweimal alkoholisiert unterwegs

Am Samstagfrüh, gegen 01:21 Uhr, befuhr ein 26jähriger BMW Fahrer die Schorndorfer Straße ziemlich flott von Schorndorf in Richtung Weiler. So wurde eine entgegenkommende Polizeistraße auf das Fahrzeug aufmerksam, wendete und konnte den Fahrer schließlich in der Pfarrstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten stellten im Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test bestätigte den Verdacht, weshalb dieser in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Kurze Zeit später, gegen 01:41 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Nissan-Fahrer die Turmstraße in Richtung Marktplatz. Durch eine vorbeifahrende Polizeistreife wurde der junge Mann angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem Verkehrsteilnehmer wurde eine Alkoholisierung festgestellt und es folgten dieselben Maßnahmen, wie zuvor bei dem 26jährigen BMW-Fahrer.

