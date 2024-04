Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl von Ortstafel - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Am Freitag gegen 8.10 Uhr befuhr eine 58-jährige Lenkerin eines VW Golf die B29 von Essingen in Richtung Aalen. Im Bereich des Teilers B19/B29 wechselte die 58-Jährige, im stockenden Verkehr, nach links auf den Fahrstreifen in Richtung Rombachtunnel. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden LKW und kollidierte mit diesem. Der LKW-lenker setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugenaussagen zum Unfall bzw. Hinweise auf den LKW nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Mutlangen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Beetle, der zwischen Mittwoch, 0 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr, am Straßenrand der Bergstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Diebstahl von Ortstafel

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete die Ortstafel im Bereich Schlatthof in Richtung Kappellengasse. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Ortstafel nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell