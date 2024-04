Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Laptop, Geldbörse und Fahrräder entwendet - zerkratztes Auto - Unfall

Waiblingen: Laptop aus Kofferraum gestohlen

Eine 33-jährige Kundin parkte am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr ihren Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in der Devizesstraße in Waiblingen. Nach dem Einkauf stellte sie fest, dass ihr Kofferraum leicht geöffnet war und der darin befindliche Laptop entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

Winnenden: Fahrraddieb entkommt

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr macht sich ein Dieb in der Karl-Krämer-Straße in Winnenden an einem gesicherten Fahrrad in einem Hinterhof zu schaffen. Als der 33-jährige Eigentümer den Dieb auf frischer Tat entdeckt, geht dieser in Richtung Bahnhof flüchtig. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa Mitte 30, mit einem arabischen Erscheinungsbild. Zur Zeit des Vorfalls trug er einen weißen Pullover und blaue Jeans. Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Personen können unter der Rufnummer 07195/6940 dem Polizeirevier Winnenden mitgeteilt werden.

Winnenden: Räuberischer Diebstahl von Geldbörse

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr am Bahnhof Winnenden Opfer eines räuberischen Diebstahls. Ein Unbekannter verlangte von ihm, seine Geldbörse zu zeigen. Als der Jugendliche darauf einging und seine Börse hervorholte, griff der Täter unvermittelt zu, entriss sie und schlug dem Opfer ins Gesicht, bevor er die Flucht ergriff. Der Täter wird als etwa 120 cm groß beschrieben, mit blauer Jacke, schwarzer Hose und Kappe, dunkler Hautfarbe und geschätzt zwischen 10 und 15 Jahre alt. Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Personen können unter der Rufnummer 07195/6940 dem Polizeirevier Winnenden mitgeteilt werden.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Zwischen Sonntag, 08:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, wurde ein ungesichertes petrolfarbenes Fahrrad der Marke Cube im Bereich der Marie-Huzel-Straße entwendet. Der Wert des gestohlenen Fahrrads wird auf etwa 950,00 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Personen können unter der Rufnummer 07195/6940 dem Polizeirevier Winnenden mitgeteilt werden.

Winnenden: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 63-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr die K 1914 aus Baach kommend und wollte links in die K 1851 in Richtung Hertmannsweiler einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Motoradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der 60-jährige Biker wurde hierbei leicht verletzt.

Kernen im Remstal: Zerkratztes Auto

Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen wurde in der Seestraße die Lackierung eines dort parkenden Pkw Opel zerkratzt und dabei ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei Fellbach bittet zur Klärung der Sachbeschädigung um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

