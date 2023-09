POL-DN: 29-Jähriger auf der L11 verunfallt

Linnich (ots) - Ein 32-jähriger Mann aus Linnich wurde am Sonntagabend (17.09.2023) von einem Unbekannten mit einer Bierflasche geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Linnicher hatte am Sonntagabend an einer Haustür in der Straße "Fahlenberg" geklingelt. Dem 61-jährigen Bewohner erklärte der Geschädigte, dass er gegen 21:30 Uhr vor dem Rathaus in Linnich gestanden haben. Dort sei er von einer ihm ...

mehr