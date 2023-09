POL-DN: Erneuter Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Girbelsrather Straße

Nideggen (ots) - Die Polizei fahndet derzeit nach mehreren Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.09.2023 gegen 00:15 Uhr) versuchten, in einen Verbrauchermarkt in der Straße "Am Eisernen Kreuz" einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zunächst zwei doppelflügelige Schiebetüren im Eingangsbereich aufgebrochen, um zur Eingangstüre, die in den Verkaufsraum führt, zu gelangen. Diese versuchten die ...

mehr