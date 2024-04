Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Ohrfeige beim Spaziergang

Coesfeld (ots)

Während des Spaziergangs eines 40-jährigen Dülmeners an der Berkel, ohrfeigte ihn am Donnerstag (04.04.24) ein bislang unbekannter Mann. Gegen 23.50 Uhr parkte er sein Auto auf dem Schülerstellplatz des Pictorius-Berufskollegs an der Straße Am Fredesteen, um im Anschluss entlang der Berkel zu laufen. Der Dülmener ging auf dem Schotterweg hinter dem Schulgebäude, als ihm eine unbekannte Person entgegenkam. Diese packte dem 40-Jährigen am Kragen und verlangte Geld. Als er sagte, dass er keines dabei habe, gab der Unbekannte dem Dülmener eine Ohrfeige. Dieser flüchtete im Anschluss über die Holzbrücke in Richtung Bahnhof.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 20 Jahre alt - rund 1,78 Meter groß - schlank/sportlich - trug Basecap und weiße Hose

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

