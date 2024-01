Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Unklare Rauchentwicklung entpuppt sich als Brand in Holzpelletslager

Schiffdorf-Geestenseth (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 25. Januar 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Geestenseth, Altluneberg und Wehdel, um 16:32 Uhr, in die Wehdeler Straße nach Geestenseth alarmiert. Grund war eine unklare Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus mit angrenzender Scheune.

Nach Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz konnte schnell festgestellt werden, dass in einem Holzpelletslager, des privaten Haushaltes, ein Feuer ausbrach. Unter Atemschutz wurde das Lager geleert und die verbrannten bzw. glühenden Pellets nach draußen verbracht, wo sie weiter abgelöscht wurden. Die Feuerwehr übernahm des weiteren Lüftungsmaßnahmen und kontrollierte das Lager abschließend. Verletzt wurde niemand und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft treffen.

