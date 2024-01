Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Aufmerksamer Passant und schnelles Eingreifen verhindern Großfeuer in Schiffdorfer Gewerbegebiet

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, auf Mittwoch den 10. Januar 2024 meldete ein Anrufer zunächst eine unklare Rauchentwicklung im Schiffdorfer Gewerbegebiet. Hieraufhin wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Sellstedt und Bramel, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, um 00:45 Uhr in die Straße Im Gewerbepark alarmiert. Während der Alarmierung und dem Ausrücken der Feuerwehr konnte noch durch den Anrufer augenscheinlich Feuer wahrgenommen werden. Der zuerst eintreffende Rettungsdienst bestätigte, dass es in einer großen Kfz-Lackiererei zu einem Brandereignis kam, woraufhin der Einsatzleiter direkt die Ortsfeuerwehren aus Spaden und Wehdel, sowie die Drehleiter aus Langen und die Führungsgruppe der Gemeinde Schiffdorf alarmieren lies.

Umgehend nach Ankunft der Feuerwehr wurde zunächst ein Außenangriff durch einen Atemschutzttrupp vorgenommen, wobei festgestellt werden konnte, dass ein Auto bereits in Vollbrand innerhalb der Halle brannte. Durch eine zerbrochene Scheibe verschaffte der Trupp sich Zugang in die verrauchte Halle, während ein zweiter Trupp unter Atemschutz sich seinen Weg durch ein Hallentor bahnte. Schnell konnte festgestellt werden, dass nur ein Auto brannte und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr einen Großbrand verhindern konnte. Es handelte sich nur um Minuten die ein Großfeuer in der Lackiererei verhinderten. Aufgrund der schnellen Eindämmung des Brandes konnten die Kräfte aus Wehdel, Spaden, Langen und die Führungsgruppe den Einsatz bereits schnell wieder beenden.

Abschließend wurde die gesamte Halle belüftet und alles nochmal mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Besonderes Augenmerk wurde auf die benachbarten Autos, des Brandobjektes, gelegt. Auch der Zugang im Hallentor wurde provisorisch wieder verschlossen. Im Einsatz waren ca. 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, laut Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden vorläufig auf ca. 150.000 Euro.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell