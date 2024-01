Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Anhaltender Regen sorgt für Einsätze im Gemeindegebiet Schiffdorf

Schiffdorf (ots)

Am Abend des 02. Januar 2024 wurde zunächst der Ortsbrandmeister Sellstedt gegen 21 Uhr zur Erkundung alarmiert. Um einem Wohnhaus in der Straße Beelacker sammelten sich auf der Rasenfläche extrem große Pfützen und drohten den Keller des Hauses zu fluten. Anwohner waren bereits mit einem Minibagger dabei, Abläufe zu schaffen und Sammelstellen für ihre eigene Schmutzwasserpumpe. Aufgrund der Regenfälle konnte hier aber die Lage nicht entspannt werden, weshalb der Ortsbrandmeister Sellstedt gegen 21:15 Uhr die gesamte Ortsfeuerwehr Sellstedt alarmieren ließ. Mit einer weiteren Schmutzwasserpumpe konnte nun das Wasser aus dem Garten in die umliegenden Regenwasserkanäle gepumpt werden. Gegen 23:45 Uhr verließ die Feuerwehr Sellstedt den Einsatzort, während durch den Bewohner weiter Pumparbeiten betrieben wurden.

Fast zeitgleich, um 21:32 Uhr, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel in die Silberseestraße nach Wehdel und in das dortige Wochenendgebiet alarmiert. Auch hier drohte Wasser in ein Haus zu laufen. Die Feuerwehr schaufelte hier bei strömenden Regen einen Graben und leitete dies in ein Loch, von wo aus die Bewohner das Wasser eigenständig mit einer privaten Tauchpumpe abpumpen konnten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell