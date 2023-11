Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Einbruch in einen Waschpark

Rudolstadt (ots)

In der Zeit vom 28.11.2023, 13:30 Uhr bis zum Folgetag, 06:15 Uhr kam es in Rudolstadt (Schwarza) in der Humboldtstraße beim dortigen Waschpark zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen eine unbekannte Menge an Bargeld. Im Anschluss konnten die Tathandelnden unentdeckt fliehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0311841 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

