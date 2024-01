Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer verletzt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

In den Mittagsstunden, des 15. Januar 2024, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt, um 12:09 Uhr gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst in die Schiffdorfer Straße nach Sellstedt alarmiert. Ein VW-Fahrer, aus Fahrtrichtung Schiffdorf, kam hier kurz zuvor aus ungeklärter Ursache über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und kollidierte anschließend mit massiven Baum am Seitenrand frontal. Der Fahrer des Pkw wurde hierbei nicht eingeklemmt, jedoch aber verletzt. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde dieser durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr unterstützte bei der Absicherung der Einsatzstelle und nahm Betriebsstoffe, welche ausgelaufen waren, auf bevor der Einsatz beendet werden konnte.

Zu den Verletzungen des Fahrers oder den genauen Gründen für diesen Unfall kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell