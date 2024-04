Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste Person gefunden - Vandalismus- Unfallflucht

Aalen (ots)

Murrhardt: Polizei findet vermisste Person im Wald

Die seit Mittwochabend in einem Altenheim vermisste Bewohnerin wurde am Donnerstagmittag von der Polizei gefunden. Die bei der Suchaktion eingesetzten Polizeireiter konnten die hilflose Frau glücklicherweise finden. Die ältere Dame war in einem Waldgebiet unweit des Altenheims einen Hang hinabgestürzt und verhedderte sich in einem dortigen Gestrüpp. Sie verletzte sich hierbei auch am Bein. Nach der Bergung der verletzten Frau wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der die leichtverletzte Person medizinisch versorgte und zurück ins Altenheim verbrachte.

Waiblingen: Unfallflucht

Möglicherweise ein Lieferfahrzeug verursachte in der Neustädter Straße einen nicht unerheblichen Sachschaden und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag, als das Auto beim Rangieren gegen einen Gartenzaun prallte. Die Polizei Waiblingen bittet nun zur Klärung des Unfalls um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Remshalden: Eiche mutwillig beschädigt

Auf einem Flurstück neben der B 29 unweit des Skaterplatzes Geradstetten wurde eine Eiche vermutlich mittels einer Motorsäge eingesägt. Der Baum wurde dabei zerstört, wobei der Schaden auf 3000 Euro beziffert wurde. Die Tat müsste sich zwischen 9. und 15. März 2024 ereignet haben. Wer zur Aufklärung der Sachbeschädigung beitragen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Remshalden unter Tel. 07151/72463 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell