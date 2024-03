Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Person im Gleis - Schnellfahrstrecke gesperrt

Schwerin, Ludwigslust (ots)

Am gestrigen Vormittag erhielt das Bundespolizeirevier Schwerin über die Notfallleitstelle der DB AG die Information über eine Person im Gleisbereich auf der Bahnstrecke Ludwigslust in Richtung Berlin auf Höhe Bahnkilometer 169,9. Aufgrund dessen musste die Bahnstrecke gesperrt und ein Güterzug eine Gefahrenbremsung einleiten. Die sofort eingesetzten Bundespolizisten begaben sich zum Ereignisort, stellten jedoch keine Person fest. Kurze Zeit später erhielten die Polizeibeamten die Information, dass die Person sich nunmehr neben den Gleisen auf Höhe Bahnkilometer 167,0 bewegt. Die eingesetzte Streife konnte dann einen Mann auf Höhe des Bahnkilometers 167,1 der auf einem Kabelschacht neben den Gleisen ging, feststellen. Der 24-Jährige wollte den Gefahrenbereich zunächst nicht verlassen, war unkooperativ und machte einen verwirrten Eindruck auf die Beamten. Ein herbeigerufener Rettungswagen verbrachte den Mann in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Bahnstrecke war von 9:17 Uhr bis 09:40 Uhr gesperrt und führte bei acht Zügen zu insgesamt 392 Minuten Verspätung. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

