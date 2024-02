Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 63-Jähriger "strandet" am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Die Bahnfahrt eines 63-jährigen Deutschen, der ohne gültigen Fahrschein auf der Bahnstrecke von Wismar nach Rostock unterwegs war, endete gestern Abend am Hauptbahnhof Rostock. Der Mann, der bereits seit vier Tagen aus einer betreuten Wohneinrichtung in Niedersachsen abgängig war, wollte wieder dorthin reisen, konnte dieses nach eigenen Angaben jedoch selbständig nicht mehr. Die eingesetzten Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Rostock nahmen sich des Mannes an und telefonisch Kontakt zu der Wohneinrichtung auf. Dabei wurde bekannt, dass der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme Medikamente einnehmen musste. Aufgrund dessen wurde zunächst ein Rettungswagen angefordert, der ihn freiwillig in ein Krankenhaus einlieferte. Dieses konnte er nach der Aushändigung von Medikamenten wieder verlassen und wurde zum Nachtasyl für Wohnungslose gebracht. Von dort aus wurde aufgrund seiner finanziellen Mittellosigkeit eine Sozialfahrkarte für ihn ausgestellt, mit der er nunmehr seine Rückreise antreten kann. Bereits gegen 13:00 Uhr reiste der Mann ohne einen erforderlichen Fahrausweis mit dem ICE von Rostock in Richtung Schwerin. Mangels Fahrkarte wurde er am Hauptbahnhof Schwerin von der Weiterfahrt durch die Zugbegleitung ausgeschlossen und den Bundespolizisten übergeben. Nach Anzeigenaufnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nunmehr wird gegen ihn wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

