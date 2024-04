Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Wieder vermehrt betrügerische Anrufe

In den letzten Tagen versuchen Telefonbetrüger gehäuft Personen im Bereich Rems-Murr-Kreis, Kreis Schwäbisch Hall sowie im Ostalbkreis mittels Schockanrufe um ihr Vermögen zu bringen. Bei diesen sogenannten Schockanrufen geben sich die Telefonbetrüger als Polizeibeamte aus und täuschen eine Notsituation vor. Dadurch wollen sie, die vor allem älteren Personen dazu bringen, Geld oder Wertsachen an sie zu übergeben. Die Anrufer suggerieren glaubhaft, dass ein naher Verwandter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, soll deshalb eine Kaution bezahlt werden.

Bislang wurde in den letzten Tagen noch kein Vorfall bekannt, bei dem ein Vermögensschaden eintrat. Die Polizei möchte trotzdem nochmals auf das Betrugsphänomen hinweisen und rät: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an oder fordert Bargeld oder Wertgegenstände! Wenn Sie unsicher sind, legen Sie auf und wählen Sie den Notruf unter Tel. 110; nutzen Sie hierfür jedoch nicht die Rückruftaste! Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

