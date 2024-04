Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Mehrere Auffahrunfälle auf Bundesstraße

Weinstadt: (ots)

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich im Berufsverkehr auf der B 29 in Richtung Stuttgart mehrere Auffahrunfälle. Zunächst erkannte gegen 7.40 Uhr eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Karl auf dem linken Fahrstreifen einen Rückstau zu spät und fuhr auf einen VW Golf Cabrio auf. Durch den blockierten Fahrstreifen ereignete sich danach ein Folgeunfall. Eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia Sandero fuhr auf das Auto einer 53-jährigen Fiat-Fahrerin auf und schob dieses Auto des Typs 500 auf einen VW Golf auf. Die 53-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ein weiterer nachfolgender Autofahrer konnte wegen des Rückstaus auch nicht mehr anhalten und musste zur Vermeidung eines weiteren Auffahrunfalls nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er noch mit einem Audi A 3 zusammen.

An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23000 Euro. Der Pkw Dacia und Pkw Fiat 500 wurden abgeschleppt.

Der Berufsverkehr in Richtung Stuttgart wurde über den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Weinstadt an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand durch die beschriebenen Umstände ein Rückstau, der sich auf mehrere Kilometer erstreckte. Die Unfallstelle war gegen 8.50 Uhr geräumt.

