Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Firmenfahrzeug entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 16-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr mit seinem Roller die Karl-Keßler-Straße in Richtung Knappenstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts aus der Bismarckstraße kommenden 48-jährigen BMW-Fahrerin. Diese erfasste den Roller des 16-Jährigen, welcher hierdurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Als am Mittwoch ein 80-Jähriger gegen 10:30 Uhr mit seinem Ford den Kreisverkehr von der Hirschbachstraße in Richtung Alte Heidenheimer Straße befuhr, übersah er einen bereits im Kreisverkehr befindlichen VW einer 23-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Bahnhof wurde von unbekannten Vandalen eine dortige Mauer mit brauner und schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden, der am Montag bekannt wurde, beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall mit Rennrad

Als am Mittwoch eine 82-Jährige mit ihrem Mazda an einer Ampel auf der Königsturmstraße anhalten musste, übersah dies ein nachfolgender 30-jähriger Rennradfahrer. Durch den Aufprall auf das Fahrzeug wurde der 30-Jährige, der einen Radhelm trug, leicht verletzt. An seinem Rennrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an dem Fahrzeug in Höhe von etwa 1000 Euro.

Mutlangen: Im Kreisverkehr aufgefahren

Ein 44-jähriger Ford-Fahrer und ein 32-jähriger Elektroroller-Fahrer befuhren am Dienstag, gegen 13 Uhr, hintereinander den Kreisverkehr auf Höhe einer Apotheke in der Hauptstraße. Hierbei fuhr der 44-Jährige mit seinem Ford auf den vorausfahrenden Rollerfahrer auf, welcher infolgedessen stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Bartholomä: Firmenfahrzeug entwendet

Ein weißer VW-Passat CC mit dem Kennzeichen GD-KN 56, welcher in der Straße An der Heide abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 20 Uhr entwendet. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei etwa 6000 - 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs erbittet der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell