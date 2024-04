Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Auto überschlagen

Aalen (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich am Donnerstag, um 00:12 Uhr auf der L1225 ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrerin eines BMW war aus Göppingen kommend in Richtung Schorndorf-Unterberken unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab, sodass sich ihr Pkw überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Dabei wurden ein Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Die junge Frau erlitt Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

