Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer tödlich verletzt

Aalen (ots)

Gem. Plüderhausen: Motorradfahrer tödlich verletzt

Am Mittwoch gegen 16:55 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Plüderhausen - Aichenbachhof und Plüderhausen, an der Auffahrt zur B 29 in Richtung Aalen, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Hyundai und einem Motorrad BMW. Die 46-jährige Fahrerin des PKW war von der B 29 abgefahren und wollte die Kreisstraße geradeaus in die Manfred-Schindler-Straße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 59-jährigen Motorradfahrers, der auf der Kreisstraße von Plüderhausen in Richtung Aichenbach fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der 59-Jährige stürzte und so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Schorndorf war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell