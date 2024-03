POL-HF: Unbekannter beschädigt Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwoch (13.3.), gegen 8.00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Grundstück in der Mühlenfeldstraße. Der oder die unbekannten Täter gingen fünf Skulpturen und Figuren aus Stein sowie Sitzbänke und Lampen an, die sich in dem Garten eines Einfamilienhauses befinden. Die Gegenstände wurden umgestoßen und sind dabei zerbrochen. Der hierdurch entstandene Schaden ...

