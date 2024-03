Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Einmündungsbereich - Pedelec-Fahrer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Im Einmündungsbereich ereignete sich gestern (13.3.), gegen 8.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Löhnerin fuhr mit ihrem Ford auf dem Frieweg in Richtung Lübbecker Straße. Zeitgleich fuhr 36-jähriger Löhner mit seinem Pedelec an der Lübbecker Straße in Richtung Löhne auf dem dortigen Geh- und Radweg und beabsichtigte, den Einmündungsbereich geradeaus zu überqueren. In diesem Moment fuhr die 44-Jährige in den Einmündungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision stürzte der Pedelec-Fahrer auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell