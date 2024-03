Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Rollerfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Gestern (12.3.) fuhr ein 24-jähriger Bielefelder um 23.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad aus Richtung Röntgenstraße in Richtung Elverdisser Straße in einen Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer von der Ostwestfalenstraße aus kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden 24-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, leitete der Bielefelder eine Vollbremsung ein und stürzte. Der Autofahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach, sondern fuhr in Richtung Röntgenstraße weiter. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Eine durch die hinzugerufenen Polizeibeamten eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei Herford bittet daher den am Unfall beteiligten Autofahrer oder Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

