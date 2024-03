LPI-NDH: Mann schwer verletzt

Bleicherode (ots) - Zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt, der sich am Donnerstag, 29. Februar, ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Frau kaufte gegen 15 Uhr in dem Supermarkt am Heerweg ein. Währenddessen erbeutete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie der Geschädigten aus deren Einkaufswagen. Wenig später bemerkte die Frau, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden ist. Die Polizei hat ...

