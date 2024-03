LPI-NDH: Berauschter Jugendlicher auf manipuliertem Moped

Großengottern (ots) - Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, die Mühlhäuser Straße in Richtung Mühlhausen. Als sie an einem Kreisverkehr verkehrsbedingt halten musste, kam der dahinter befindliche 37 Jahre alte Autofahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

