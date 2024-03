Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Während des Einkaufens bestohlen

Bleicherode (ots)

Zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt, der sich am Donnerstag, 29. Februar, ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Frau kaufte gegen 15 Uhr in dem Supermarkt am Heerweg ein. Währenddessen erbeutete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie der Geschädigten aus deren Einkaufswagen. Wenig später bemerkte die Frau, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur Tatzeit in dem Einkaufsmarkt etwas beobachtet? Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen 0055144

Bereits am Mittwoch, 21. Februar, wurde eine Frau in einem Supermarkt im Heerweg bestohlen. Während ein unbekannter Mann die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, welches mutmaßlich zur Ablenkung dienen sollte, wurde das Portemonnaie durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizei berichtete bereits zu diesem Fall, in dem ebenfalls weiterhin Zeugen gesucht werden.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5719418

Aktenzeichen: 0047638

Die Polizei warnt in Zusammenhang mit den Taten vor derartigen Diebstählen und rät, Wertgegenstände während des Einkaufens nicht unbeobachtet zu lassen. Tragen Sie Ihr Portemonnaie körpernah bei sich und vermeiden Sie es, Wertgegenstände im Einkaufswagen abzulegen, um möglichen Tätern einen Zugriff darauf zu erschweren.

