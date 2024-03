LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrerin

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Einen Sachschaden von etwa 5000 Euro verursachten Unbekannte in der vergangenen Nacht an einem Pkw, der auf einem Parkplatz in der Thomas-Müntzer-Straße abgestellt war. Der oder die Täter hinterließen Kratzer auf dem gesamten Pkw. Wer etwas beobachtet und Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0059077 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

