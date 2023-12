Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Greifswalder Vereinshaus

Greifswald (ots)

Am Vormittag des 25.12.2023 wurde im Polizeihauptrevier Greifswald bekannt, dass in das Vereinsheim vom Greifswalder FC eingebrochen wurde. Unbekannte Täter stiegen in der Nacht vom 24.12. zum 25.12.2023 in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald Tel. 03834540224 zu melden.

