POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Erreichbarkeit der Pressestelle an den Feiertagen (Weihnachten und Neujahr)

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend - gegen 18.45 Uhr - Verdächtiges auf der Gaswerkstraße mitbekommen oder gesehen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zu dieser Zeit in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Sie erbeuteten eine Handtasche - und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen ...

mehr