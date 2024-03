Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Gebäude und mehrere Autos an

Herford (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Behörde stellte am Montag (11.3.) eine Sachbeschädigung an einem Gebäude an der Straße Auf der Freiheit fest und informierte die Polizei. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen die gläserne Eingangstür des Gebäudes offensichtlich gewaltsam mittels eines Gegenstandes an und beschädigten diese massiv. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Auf einem nahegelegenen Parkplatz wurden zudem die Außenspiegel von insgesamt sieben Autos beschädigt, sodass auch hier ein Sachschaden in jeweils dreistelliger Höhe entstanden ist. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Montag 16.30 und 22.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen, die noch andauern.

