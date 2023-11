Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Illegale Fernzulassung sorgt für hohe Sicherheitsleistung

A9 Hermsdorfer Kreuz (ots)

Am gestrigen Tag wurde durch eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin ein schwarzer Range Rover einer Kontrolle unterzogen. Nach Prüfung aller Unterlagen des Fahrzeugführers gab dieser an, das Fahrzeug hier in Deutschland gekauft zu haben. Um das Fahrzeug ins Ausland zu überführen, brachte er dänische Kennzeichen an seinem Pkw an. Dies ist in Deutschland jedoch nicht gestattet. Soll ein Fahrzeug aus Deutschland auf eigener Achse überführt werden, bedarf es einer Zulassung im Inland und somit deutscher Kennzeichen. Anderenfalls gilt das Fahrzeug als nicht zugelassen. Demzufolge hat sich der Fahrzeugführer des Kennzeichenmissbrauchs strafbar gemacht und einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz begangen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gera ordnete diese eine Sicherheitsleistung gegen den Fahrer in Höhe von 2.500 Euro an.

