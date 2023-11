Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: LKW-Unfall mit hohem Sachschaden

A9 Höhe Saalburg-Ebersdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz in Fahrtrichtung Berlin zu einem schweren LKW-Unfall. Ein 56-jähriger Tunesier kam mit seinem Sattelzug vom mittleren Fahrstreifen nach rechts ab und kollidierte mit einem dort fahrenden Schwerlasttransport (SLT). Aufgrund des Zusammenstoßes verließ der SLT seinen Fahrstreifen und fuhr in die rechte Leitplanke. Der Unfallverursacher kam nach links ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug in der Schutzplanke und verschob diese in den Gegenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Unfallursache auf eine deutlich zu schnelle und den Witterungsverhältnissen unangepasste Fahrweise zurückzuführen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 85.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Beide Richtungsfahrbahnen mussten für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

