API-TH: Erster Schnee sorgt für zahlreiche Unfälle und Verkehrsbeeinträchtigungen auf Thüringer Autobahnen!

Schleifreisen/Eisfeld (ots)

Mit dem gestrigen Freitag schickte der Winter erste richtige Boten in Form von Schnee, Graupelschauern und Sturmböen über Thüringen. Seit dem Freitagmorgen ereigneten sich elf witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf den Thüringer Autobahnen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 140.000,- Euro. Einige Fahrzeugführer waren zudem immer noch mit Sommerreifen unterwegs. Zudem passten die Fahrzeugführer in fast allen Fällen ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Fahrbahnverhältnissen an. In den Fällen ohne Strafverfahren erwartet die Fahrzeugführer nun empfindliche Bußgeldverfahren. Die Unfälle führten zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Reiseverkehr mit kilomterlangen Staus. In den nächsten Tagen sind weitere Schneefälle bis ins Flachland für Thüringen angesagt, sodass die Thüringer Autobahnpolizei an die Verkehrsteilnehmer appelliert, stets die eigene Fahrweise den vorherrschenden Straßenverhältnissen anzupassen. Bei einem Unfall auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl bei Eisfeld am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, stellten die Beamten der Autobahnpolizeistation Süd aus Zella-Mehlis zudem bei dem 32-jährigen Unfallfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Das Fahrzeug hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

