POL-HF: 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Motorrad - Yamaha prallt gegen Baum

Bünde (ots)

(jd) Ein 18-jähriger Bünder fuhr am Freitag (8.3.), gegen 22.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bäderstraße in Richtung Kirchlengern. Auf Höhe eines Straßenknicks verlor er die Kontrolle über sine Yamaha und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß am Straßenrand zunächst gegen einen Baum und stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und schlidderte über den Asphalt in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

