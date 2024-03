Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegevorgang - 62-Jährige leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Auf der Herforder Straße ereignete sich am Freitag (11.3.), um 8.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Frau aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem VW auf der Herforder Straße in Richtung Mindener Straße. An der zur Bonneberger Straße beabsichtigte die Frau, nach links abzubiegen. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein 38-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Sprinter. Als die Frau ihre Fahrt verlangsamte, gelang es dem 38-Jährigen nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Autos auf. Dabei wurde die 62-Jährige leicht verletzt und musste mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

