Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer schaut auf sein Handy und stürzt - 54-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford am Mittwoch (6.3.), um 16.15 Uhr ein Radfahrer auf: Der Mann fuhr am rechten Fahrbahnrand der Radewiger Straße in Richtung Gänsemarkt. Dabei schaute er auf sein Mobiltelefon, das er in der linken Hand hielt und tippte offensichtlich etwas ein. Die Beamten beabsichtigten, den Mann einer Kontrolle zu unterziehen und hielten daraufhin den Streifenwagen am Fahrbahnrand an. Wenige Meter vor dem Streifenwagen war der Mann offensichtlich mehr auf das Mobiltelefon konzentriert, als auf die Verkehrssituation. Der 51-jährige Herforder betätigte zum Anhalten einhändig die Vorderradbremse. Da er nur eine Hand am Lenker hatte, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der Mann in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass die Benutzung von Mobiltelefonen immer ungeeignet beim Fahren von Fahrzeugen ist. Die Ablenkung durch Mitlesen eingehender Nachrichten bzw. der Konsum anderer Inhalte auf dem Mobiltelefon verringert die Wahrnehmung ähnlich eines erhöhten Alkoholkonsums.

