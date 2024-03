Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 15.45 Uhr wurde eine Herforderin gestern (5.3.) von zwei ihr unbekannten Frauen in ein Gespräch verwickelt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Herforderin in einem Lebensmittelgeschäft an der Lockhauser Straße. Als sie dann ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Das schwarze Lederetui hatte sie zuvor in ihrer Jackentasche aufbewahrt. Darin befanden sich Dokumente und Geldkarten sowie eine kleine Summe Bargeld. Die beiden unbekannten Frauen sind etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 170cm groß und haben ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Eine der Frauen trug eine weiße Mütze und eine weiße Jacke, die andere Frau eine schwarze Mütze und eine dunkle Jacke. Sie verließen das Geschäft zu Fuß in Richtung Hohe Warth. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

