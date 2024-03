Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Akten

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Behörde an der Hansastraße stellte am Montag (4.3.), gegen 8.30 Uhr einen Einbruch fest. Das Fenster eines Büros im Erdgeschoss war augenscheinlich mittels eines Steines gewaltsam angegangen worden. Durch das Fenster gelangten der oder die unbekannten Täter in einen Büroraum und durchwühlten diesen auf der Suche nach Diebesgut. Aus einem Schrank nahmen sie diverse Akten an sich, außerdem eine Laptoptasche und Holzfiguren sowie einen Müllbehälter. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Montagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

