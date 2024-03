Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Fahrgäste und weitere Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Am Montag (4.3.), ereignete sich um 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Fichtestraße / Genossenschaftsstraße. Ein 18-jähriger Herforder fuhr mit seinem Motorrad auf der Genossenschaftsstraße in Richtung Hegelstraße. Im Bereich der genannten Kreuzung fuhr zeitgleich ein Bus von links nach rechts auf der Fichtestraße in Fahrtrichtung Kirschgarten. Um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu vermeiden, leitete der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 18-Jährige blieb unverletzt, sein Motorrad wurde jedoch durch den Aufprall beschädigt. Der am Unfall beteiligte Fahrer des Buses setzte seine Fahrt fort. Zur Klärung des genauen Sachverhalts bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford Fahrgäste, die sich zur genannten Zeit in dem Bus befunden haben oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

