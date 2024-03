Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW kommt von Fahrbahn ab - 25-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss

Spenge (ots)

(jd) Am Dienstag (5.3.) ereignete sich um 20.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Diemker Straße. Ein 25-jähriger Mann aus Spenge fuhr mit seinem BMW in Richtung Wallenbrücker Straße, als er in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild, ehe das Auto einige Meter weiter zum Stillstand kam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Zur Entnahme von Blutproben wurde der Mann dann zur Wache Bünde gebracht. Hier wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell