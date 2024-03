Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Betrug - Fake-Handy zum Verkauf angeboten

Herford (ots)

(um) Gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, bot ein 25-Jähriger aus Dortmund einem Mitarbeiter eines Pfandhauses in der Innenstadt von Herford ein nagelneues Iphone 15 Max Pro für günstige 1000.- Euro an. Der geübte Aufkäufer erkannte die Fälschung und zog die Polizei bei diesem Ankauf hinzu. Die einschreitenden Polizeibeamtinnen und -beamte stellten vor Ort ein minderwertiges Mobiltelefon, welches dem echten scheinbar sehr ähnlich sah. Ungeübten wird es schwer fallen die Geräte auf den ersten Blick als unecht zu erkennen. Der Bildschirm sieht sehr ähnlich aus, kann aber natürlich nicht die Leistung eines 15 MaxPro wieder geben. Die Polizei stellte daher das gefälschte Mobiltelefon sicher. Der 25-Jährige bulgarische Saatsangehörige gab vor im Ruhrgebiet wohnhaft zu sein. Eine Überprüfung der Person und die Gesamtumstände ergaben allerdings, dass gegen den Intensivtäter im Bereich Betrug mehrere Haftbefehle aufgrund verschiedener Delikte anhängig waren. Dies führte zu einer Festnahme der Person. Die Ermittlungen im dem Fall dauern an. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, vermeintlich günstige Straßenkäufe bzw. ebenso Angeboten auf Verkaufsplattformen für elektronische Geräte den "Schnapper" zu erlangen. Meistens schnappt dann eine Verkaufsfalle zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell