Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - 11 Spinde in Hallenbad versucht aufzubrechen

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern zeigten Verantwortliche einen versuchten Einbruch in dem Hallenbad in Kirchlengern an. Insgesamt elf Spinde gingen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam an und versuchten diese aufzubrechen. Die Spinde sind dabei erheblich beschädigt worden, sodass sie derzeit nicht mehr benutzt werden können. Die genaue Schadenssumme muss noch nachermittelt werden. Der Zeitraum der Taten liegt in den vergangenen Tagen und die genaueren Umstände sind gestern festgestellt worden. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

