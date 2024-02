POL-HB: Nr.: 0084--Apotheken-Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Nr.: 0084--Apotheken-Einbrecher gestellt--

Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Hammersbecker Straße Zeit: 13.02.24, 2 Uhr

Ein 20 Jahre alter Mann brach in der Nacht zu Dienstag in eine Apotheke in Fähr-Lobbendorf ein. Die Polizei stellte ihn noch auf frischer Tat.

Der 20-Jährige hebelte die Eingangstür der Apotheke in der Hammersbecker Straße auf und durchsuchte die Räumlichkeiten, durchwühlte sämtliche Schubladen und öffnete Kassen. Der Inhaber hatte über eine installierte Alarmanlage von dem Einbruch Kenntnis erlangt. Schnell eintreffende Polizisten stellten den mutmaßlichen Täter noch vor der Apotheke. Er hatte Diebesgut, unter anderem ein elektronisches Kleingerät, bei sich. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell