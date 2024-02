Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0083 --19-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Arsterdamm Zeit: 12.02.2024, 17:45 Uhr

Am Montagnachmittag eskalierte eine Familienstreitigkeit in Kattenturm, bei dem ein 19 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe auf seinen 53-jährigen Onkel schoss und dessen Frau bedrohte. Es wurde niemand verletzt. Der Täter konnte vor Ort gestellt werden.

Gegen 17:45 Uhr betrat der 19-Jährige einen Schnellimbiss im Arsterdamm und ging unmittelbar auf den 53 Jahre alten Mann zu und gab mehrere Schüsse ab. Dieser sprang sofort auf und lief in den Geschäftsbereich hinter dem Tresen. Die 39 Jahre alte Frau flüchtete in Richtung Ausgang, wurde von dem 19-Jährigen im Eingangsbereich eingeholt, der ihr die Schreckschusswaffe am Kopf hielt und sie bedrohte. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Im weiteren Verlauf konnten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen vorläufig festnehmen. Vorrausgegangen war ein jahrelanger Streit zwischen den beiden Familienmitgliedern.

Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

