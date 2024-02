Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0078--Streit unter Jugendlichen eskaliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn Lehe, Ortsteil Lehe, Lilienthaler Heerstraße Zeit: 11.02.24, 17.00 Uhr

Am Sonntagnachmittag trafen Jugendliche im Bereich der Horner Mühle in Lehe aufeinander. Dabei eskalierte ein alter Streit in eine Prügelei, wobei ein 16-Jähriger leicht verletzt wurde. Zusätzlich wurde sein E-Bike gestohlen.

Nach Zeugenaussagen sollen sich insgesamt ca. sechs bis acht Jugendliche im Bereich des Tatortes an der Lilienthaler Heerstraße aufgehalten haben. Einige kannten sich offenbar und hatten sich hier zur Aussprache verabredet. Mehrere Tatverdächtige attackierten im Verlauf des Streitgesprächs einen 16 Jahre alten Jugendlichen mit einem Faustschlag und einem Fußtritt, bevor dieser die Flucht ergreifen konnte. Sein E-Bike hatte er am Tatort zurückgelassen. Dieses wurde im Anschluss entwendet.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten kurze Zeit später drei tatverdächtige Jugendliche stellen. Des Weiteren führte eine Ortung per App zum Auffinden des E-Bikes und zu Hinweisen auf weitere Tatverdächtige. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind alle jugendlichen Tatverdächtigen den Erziehungsberechtigten übergeben worden. Außerdem erhielt der 16-Jährige sein E-Bike wieder.

Die Polizei Bremen erstattete Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

