POL-SE: Wedel - Paletten in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Sowohl in Henstedt-Ulzburg als auch in Seth ist es am Wochenende zum Diebstahl bzw. Diebstahlsversuch von insgesamt drei Kleinbussen gekommen. In Henstedt-Ulzburg entwendeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (31.03.2023) um 04:15 Uhr einen grauen Opel Vivaro vom Gelände eines Autohandels in der Emmy-Noether-Straße. In der Nacht von Freitag auf ...

